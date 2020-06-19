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  19 июня 2020
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Президент Таджикистана пожелал Нурсултану Назарбаеву долгих лет жизни

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с сообщениями о заболевании Елбасы коронавирусом. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба президента.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич, с чувством сопереживания и обеспокоенностью воспринял весть о вашем заболевании коронавирусом.

Хотел бы выразить вам слова всесторонней братской поддержки.

Искренне желаю вам скорейшего полного выздоровления, бодрости духа, долгих лет жизни и благополучия.

Прошу принять, дорогой Нурсултан Абишевич, уверения в моем самом высоком к вам, уважении», - говорится в сообщении.

Вчера, 18 июня стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом.

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