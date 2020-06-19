В Узбекистане температура на выходных достигнет +44

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане к концу недели в некоторых районах воздух прогреется до отметки +44°, сообщает «Узгидромет».

По прогнозам синоптиков, по стране к северу, югу и пустынной зоне вынос жаркого воздуха будет более интенсивным и температура достигнет значений 38-40°, что на 2-4° выше нормы.

В выходные дни и в самом начале следующей недели жара охватит всю территорию Узбекистана. Особенно жаркими будут воскресенье и понедельник. Столбик термометра в эти дни поднимется до отметки 39-42°, в южных районах и пустынной зоне Навоийской и Бухарской областей до 43-44°, что на 5-8° превысит среднемноголетние значения этих дней. Выносу жаркого воздуха будет сопутствовать усиление ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха в Ташкенте в начале третьей декады июня достигнет 42-43°.