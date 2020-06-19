В Узбекистане выявили 65 новых случаев коронавируса. Всего 5920

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 17:00 часов 19 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 5920 (+65).

Один из новых случаев был выявлен среди граждан в Карантинном центре, 36 в Ташкенте (22 из них были помещены в карантин из-за контакта с коронавирусом, 14 среди населения), 8 в Ташкентской области, 12 в Хорезмской области, 7 в Наманганской области, 1 в Андижанской области.

На данный момент в стране вылечено 74 пациента, в результате чего число выздоровевших достигло 4273.