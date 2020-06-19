К ночи в Казахстане от коронавируса скончались ещё 8 человек

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане зарегистрированы ещё 8 случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Так, в городе Нур-Султан скончались женщины 1954, 1958, 1952 годов рождения и мужчина 1950 года рождения. В городе Шымкент женщина 1962 года рождения, Туркестанской области женщины 1950, 1958 годов рождения и мужчина 1962 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в стране достигло 113 человек.

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