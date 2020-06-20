За сутки в Узбекистане зарегистрировано 179 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - На 19 июня в Узбекистане зарегистрировано 179 случаев заболевания.

По данным Минздрава, из них 146 были обнаружены в карантинных учреждениях, 29 среди населения (в том числе 24 в Ташкенте, 3 в Наманганской области и 2 в Ташкентской области), а остальные 4 были среди водителей международных грузовиков.

Как сообщалось ранее, 74 человека сегодня выздоровели, 68 из них проходили лечение в медицинских учреждениях в Ташкенте и 6 в Самаркандской области.

В настоящее время 4273 из 5946 пациентов с этим заболеванием выздоровели, и уровень лечения составляет 72%.

Из 1654 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 14 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 - в критическом состоянии.

33 601 человек находятся под медицинским наблюдением в домашнем карантине и 22 875 в больнице.