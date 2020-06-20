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  20 июня 2020
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Состоялся телефонный разговор президента Монголии и президента РФ Владимира Путина

CentralAsia (MNG) -  По инициативе монгольской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой.

Президент Монголии тепло поздравил президента России с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что в параде на Красной площади примет участие расчёт монгольских военнослужащих.

Дана высокая оценка развитию двусторонних отношений стратегического партнёрства. Обсуждён ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита президента России в Монголию в сентябре 2019 года, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Затронута также проблематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает kremlin.ru.

Во время своего визита в Монголию 3 сентября 2019 года Владимир Путин пригласил президента Х.Баттулгу на празднование 75-летия Победы в ВОВ в Москве. Однако в этот раз, к сожалению, президент Х.Баттулга не сможет лично присутствовать на праздновании.

Военные из 19 стран уже прибыли в Москву для участия в параде Победы 2020 года и 17,18 и 20 июня проведут совместную репетицию на Красной площади.

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