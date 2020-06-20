Состоялся телефонный разговор президента Монголии и президента РФ Владимира Путина

CentralAsia (MNG) - По инициативе монгольской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой.

Президент Монголии тепло поздравил президента России с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что в параде на Красной площади примет участие расчёт монгольских военнослужащих.

Президент Монголии тепло поздравил президента России с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что в параде на Красной площади примет участие расчёт монгольских военнослужащих.

Дана высокая оценка развитию двусторонних отношений стратегического партнёрства. Обсуждён ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита президента России в Монголию в сентябре 2019 года, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Дана высокая оценка развитию двусторонних отношений стратегического партнёрства. Обсуждён ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита президента России в Монголию в сентябре 2019 года, прежде всего в торгово-экономической сфере.