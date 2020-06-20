На утро 20 июня в Казахстане коронавирусом заразились 428 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 428 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 20 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Так, прирост составил 2.6%
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В разрезе регионов:
- городе Нур-Султан – 79 (2,5%);
- Карагандинской области – 60 (3,5%);
- Туркестанской области – 36 (6,9%);
- городе Алматы – 34 (1,0%);
- Восточно-Казахстанской области –34 (10,2%);
- Западно-Казахстанской области – 26 (2,4%);
- Северо-Казахстанской области – 26 (17,8%);
- городе Шымкент – 23 (1,9%);
- Акмолинской области - 22 (8,4 %);
- Костанайской области – 20 (7,8%);
- Жамбылской области –19 (3,4%);
- Павлодарской области – 12 (2,7%);
- Алматинской области – 11 (2,0%);
- Мангистауской области – 10 (2,4%);
- Атырауской области – 7 (0,5%);
- Кызылординской области – 7 (1,3%);
- Актюбинской области – 2 (0,3%)
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Выписаны по выздоровлению 272 человек. Всего в стране выявлено 16779 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 10411 человек. Летальных случаев —113.