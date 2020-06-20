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  20 июня 2020
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На утро 20 июня в Казахстане коронавирусом заразились 428 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 428 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 20 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 2.6%

В разрезе регионов:

- городе Нур-Султан – 79 (2,5%);

- Карагандинской области – 60 (3,5%);

- Туркестанской области – 36 (6,9%);

- городе Алматы – 34 (1,0%);

- Восточно-Казахстанской области –34 (10,2%);

- Западно-Казахстанской области – 26 (2,4%);

- Северо-Казахстанской области – 26 (17,8%);

- городе Шымкент – 23 (1,9%);

- Акмолинской области - 22 (8,4 %);

- Костанайской области – 20 (7,8%);

- Жамбылской области –19 (3,4%);

- Павлодарской области – 12 (2,7%);

- Алматинской области – 11 (2,0%);

- Мангистауской области – 10 (2,4%);

- Атырауской области – 7 (0,5%);

- Кызылординской области – 7 (1,3%);

- Актюбинской области – 2 (0,3%)

Выписаны по выздоровлению 272 человек. Всего в стране выявлено 16779 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 10411 человек. Летальных случаев —113.

Коронавирус в Казахстане
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