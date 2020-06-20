В Казахстане число бессимптомных носителей коронавируса превысило 8 тысяч

CentralAsia (KZ) - За 19 июня в Казахстане зарегистрированы 620 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб.
Общее количество бессимптомных носителей вируса в Казахстане достигло 8229.
В разрезе регионов:
- Акмолинской области - 28;
- Актюбинской области - 12;
- Алматинской области - 59;
- Атырауской области - 26;
- ВКО- 23;
- Жамбылской области - 34;
- ЗКО- 67;
- Карагандинской области - 115;
- Костанайской области - 32;
- Кызылординской области - 9;
- Мангистауской области - 16;
- Туркестанской области - 27;
- СКО- 19;
- городе Алматы- 44;
- городе Нур-Султан - 46;
- городе Шымкент- 44;
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