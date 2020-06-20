В Казахстане число бессимптомных носителей коронавируса превысило 8 тысяч

CentralAsia (KZ) - За 19 июня в Казахстане зарегистрированы 620 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб.

Общее количество бессимптомных носителей вируса в Казахстане достигло 8229.

В разрезе регионов:

- Акмолинской области - 28;

- Актюбинской области - 12;

- Алматинской области - 59;

- Атырауской области - 26;

- ВКО- 23;

- Жамбылской области - 34;

- ЗКО- 67;

- Карагандинской области - 115;

- Костанайской области - 32;

- Кызылординской области - 9;

- Мангистауской области - 16;

- Туркестанской области - 27;

- СКО- 19;

- городе Алматы- 44;

- городе Нур-Султан - 46;

- городе Шымкент- 44;

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