ВОЗ заявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

CentralAsia (CA) - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую опасную фазу пандемии, вирус по-прежнему быстро распространяется и он все еще смертоносен, пишет ВВС.

Он призвал все страны, снимающие карантинные ограничения, быть осторожными и продолжать соблюдать социальную дистанцию и после снятия карантина. Всемирная организация здравоохранения считает, что пандемия коронавируса вошла в новую и опасную фазу, поскольку инфекция распространяется ввиду того, что население все больше устает от карантина.

«Пандемия ускоряется, ВОЗ в четверг получила информацию о более чем 150 тыс. новых случаев заражения Сovid-19, это самый большой на сегодня дневной показатель», - сказал глава ВОЗ.

По его словам, более половины новых случаев приходятся на Америку, однако много случаев зарегистрировано также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

В ходе пресс-конференции 19 июня представительница ВОЗ, американский врач-эпидемиолог Мария ван Керкхове также отметила, что пандемия коронавируса набирает темпы во многих уголках мира.

«Хотя мы наблюдали пример стран, добившихся определенного успеха в снижении уровня инфицирования, все должны оставаться начеку», - заявила она.

В свою очередь исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан отметил, что некоторые страны смогли преодолеть пик заболеваемости, не доведя ее до слишком низкого уровня. По его словам, появление новых случаев необязательно может означать вторую волну эпидемии, речь может идти о повторных пиках во время первой волны.

«В некоторых странах сложилась ситуация, когда может случиться второй пик, поскольку заболевание не было взято под должный контроль. Болезнь отступает и сохраняется на низком уровне, а потом, осенью или в конце года, может прийти вторая волна», - подчеркнул Райан.

Эксперты ВОЗ похвалили власти Германии, Китая и Южной Кореи за действия во время пандемии.