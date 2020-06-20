[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Зафрахтованный рейс доставил 256 монгольских граждан из Франкфурта

CentralAsia (MNG) -  Сегодня в 10:50 чартерный рейс MIAT Mongolian Airlines по маршруту Франкфурт – Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе.

Среди пассажиров есть 2 беременных, 33 пожилых людей, 50 семей с маленькими детьми, 51 человек по медицинским показаниям, 120 человек с разумными причинами, такими как финансовые проблемы, и студенты.

Они будут помещены в 21-дневную обязательную изоляцию в Центральный военный госпиталь, Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и другие изоляционные учреждения, и как гостиницы Кентавр и Корпорейт, а также санаторий Энхсаран.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Южная Корея выполнит 5 рейсов в Узбекистан
  • В Казахстане число бессимптомных носителей коронавируса превысило 8 тысяч
  • За сутки в России от коронавируса скончался 181 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com