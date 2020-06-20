Зафрахтованный рейс доставил 256 монгольских граждан из Франкфурта

CentralAsia (MNG) - Сегодня в 10:50 чартерный рейс MIAT Mongolian Airlines по маршруту Франкфурт – Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе.

Среди пассажиров есть 2 беременных, 33 пожилых людей, 50 семей с маленькими детьми, 51 человек по медицинским показаниям, 120 человек с разумными причинами, такими как финансовые проблемы, и студенты.

Среди пассажиров есть 2 беременных, 33 пожилых людей, 50 семей с маленькими детьми, 51 человек по медицинским показаниям, 120 человек с разумными причинами, такими как финансовые проблемы, и студенты.