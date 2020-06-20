Зафрахтованный рейс доставил 256 монгольских граждан из Франкфурта

- Монголия, происшествия
- 9:15, 20 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - Сегодня в 10:50 чартерный рейс MIAT Mongolian Airlines по маршруту Франкфурт – Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в Улан-Баторе.
Среди пассажиров есть 2 беременных, 33 пожилых людей, 50 семей с маленькими детьми, 51 человек по медицинским показаниям, 120 человек с разумными причинами, такими как финансовые проблемы, и студенты.
Они будут помещены в 21-дневную обязательную изоляцию в Центральный военный госпиталь, Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и другие изоляционные учреждения, и как гостиницы Кентавр и Корпорейт, а также санаторий Энхсаран.
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