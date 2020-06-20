В Монголии от коронавируса выздоровели еще 7 человек

CentralAsia (MNG) - В Монголии за сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщил 20 июня директор НИЦИЗ Д.Нямхуу.

Вчера в Монголии тест на коронавирус сдали 62 человека, семь пациента были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления, общее число излечившихся выросло до 139 человек. Шесть из семи выздоравливающих— студенты, вернувшиеся из России.