Застрявшие в Казахстане граждане Таджикистана вернулись домой

CentralAsia (TJ) - Агентство ООН по миграции (МОМ) организовало возвращение домой 600 таджикских мигрантов, оказавшихся на границе Казахстана и Узбекистана.

Мигранты вернулись домой на автобусах от пограничного пункта Жибек-Жоли в Казахстане, через Узбекистан и поздно ночью 19 июня безопасно добрались до Таджикистана. Данная инициатива была координирована правительством Таджикистана в сотрудничестве с правительствами Казахстана и Узбекистана и была фасилитирована представительствами МОМ в трех республиках. МОМ оказала гуманитарную помощь пострадавшим мигрантам в период до их отъезда и организовала их перемещение при финансовой поддержке правительств США и Норвегии.

Среди вернувшихся трудовые мигранты и студенты, включая женщин и детей. Более четверти возвратившихся мигрантов - молодежь (15-24 года), в том числе 100 таджикских студентов в казахстанских университетах. Примерно 15 процентов группы составляют женщины и девочки.

В последние недели, сотни таджикских мигрантов в Казахстане перемещались к границе с Узбекистаном в надежде продолжить путь домой в Таджикистан. Некоторые из них пережили суровые условия, ожидая на границе в течение нескольких дней или даже недель. Без доступа к воде, еде и санитарии, без укрытия, на открытом воздухе. МОМ в сотрудничестве со своим местным партнером в Казахстане Сана Сезим оказала гуманитарную помощь мигрантам, предоставляя им воду, продукты питания, гигиенических наборов и средств индивидуальной защиты.

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