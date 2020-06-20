В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 1 млн

Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) - По состоянию на 20 июня в Бразилии зарегистрировано 1 032 913 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Как сообщает Минздрав страны, за последние сутки выявлен 54 771 новый случай заражения. Общее число умерших от вируса составляет 48 954 пациента.

Топ-5 стран с наибольшим количеством зараженных:

США — 2,2 млн;

Бразилия — более 1 млн;

Россия — 568 тыс;

Индия — 380 тыс;