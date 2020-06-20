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  20 июня 2020
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В Узбекистане внедрили первые отечественные электронные деньги

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане зарегистрирована первая система электронных денег «Oson». Электронный кошелек позволяет пользователям расширить географию платежей и переводов, сообщили в пресс-службе компании.

С помощью него можно оплатить мобильную связь, интернет, коммунальные услуги, онлайн-игры. Система дает возможность принимать безналичные платежи в кафе, ресторанах и магазинах.

Компания налаживает сотрудничество с рядом международных платежных систем, особенно PayPal, по вопросу интеграции и обеспечения платежей.

Уже налажено сотрудничество с ведущими системами электронных денег, в том числе Qiwi, WebMoney, «Яндекс.Деньги». Есть партнерско-агентская сеть в странах СНГ, Азии и Европы.

В компании отметили, что запуск системы обеспечит совершенствование и диверсификацию внешних и внутренних рынков услуг Узбекистана, повысит динамику реализации услуг отечественных фрилансеров, и, как следствие, экспорт продукции местных предпринимателей, особенно субъектов малого бизнеса в сфере онлайн-коммерции.

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