Коронавирус и теория заговора. При чем тут Билл Гейтс и ветеринарный институт?

CentralAsia (CA) - Трудно назвать гламурной работой изучение вирусов домашних и сельскохозяйственных животных. Дело это серьезное, нужное, им и занимается институт Пирбрайт в английском графстве Суррей. Но и он попал под каток конспирологов, сообщает ВВС.

Сторонники теории заговора - в данном случае те, кто обвиняет бывшего главу компании Microsoft Билла Гейтса в том, что это именно он устроил пандемию коронавируса, - включили в свою конспирологическую модель ветеринаров-вирусологов. В институт начали поступать письма и звонки с угрозами и оскорблениями.

«Мы никогда ни с чем подобным не сталкивались. Некоторые сообщения были очень агрессивными. Нас, например, называли убийцами», - рассказала руководитель отдела института Пирбрайт по связям с общественностью Тереза Мохэн.

Один телефонный звонок ей особенно запомнился. Человек звонил уже не первый раз, и после одного из таких звонков сотрудница, беседовавшая с ним, расплакалась. Он кричал в трубку, что институт создал коронавирус и использует его как биологическое оружие.

«Он затем позвонил мне и притворился женщиной, как в фильме «Миссис Даутфайр». Было понятно, что человек изменил свой голос. Он сказал какую-то гадость с сексуальным подтекстом, и я, конечно, бросила трубку», - вспоминает Мохэн.

Все началось в январе, когда в соцсетях появилось одно некорректное сообщение. Его автором стал видеоблогер Джордан Сэтер, поддерживающий конспирологическую теорию о том, что президент США Дональд Трамп собирается разоблачить глобальную сеть сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены его политические оппоненты.

Сэтер опубликовал несколько сообщений в Твиттере, в которых связал институт Пирбрайт с «патентом на коронавирус», выданный в 2018 году. Он отмечает, что одними из главных спонсоров проекта стали Всемирная организация здравоохранения и фонд Билла и Мелинды Гейтс.

«Не было ли появление этого заболевания запланировано заранее?» - интересуется блогер.

Коронавирусы - большая семья вирусов, способных вызывать различные заболевания как у животных, так и у людей. О новом коронавирусе, вызывающем Covid-19, стало известно в конце 2019 года, и поэтому появилось предположение, что институт знал о нем заранее и решил запатентовать вакцину против него.

Институт Пирбрайт действительно запатентовал свое открытие, но связано оно с созданием вакцины против ранее известного коронавируса, заражавшего куриц.

Из-за связи с основателем Microsoft институт оказался в центре других, еще более крупных, но ничем не подкрепленных теорий заговора, согласно которым некие темные силы под предводительством Билла Гейтса устроили пандемию, чтобы получить астрономическую прибыль от продажи вакцины.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс — один из крупнейших спонсоров глобальных проектов в здравоохранении, и институт Пирбрайт не скрывает, что получает от него средства для исследований с целью создания вакцин. Но финансирование никак не связано с полученным патентом.

В конце марта, уже после того, как на институт начались нападки в соцсетях, институт Пирбрайт совместно с Оксфордским университетом и службой общественного здравоохранения Англии начал испытывать противокоронавирусную вакцину на свиньях. Это необходимое требование перед началом клинических испытаний на людях.

Служба попыталась связаться с Сэтером для комментариев, но ответа от него не получила. В одном из своих твитов он затем написал, что не утверждал, будто патент, полученный институтом Пирбрайт, был от нового коронавируса, вызывающего Covid-19.

Задав в поисковике по соцсетям CrowdTangle словосочетание «институт Пирбрайт» в период с 16 января по 16 июня, вы получите 191 тыс. результатов. За предыдущие полгода было лишь 711 упоминаний.

Институт обвинили во всевозможных прегрешениях: что у него якобы был патент на вирус или вакцина от него, что он на самом деле базируется в Ухане, и что его владельцем является Билл Гейтс.

Сотрудников института начали оскорблять и попрекать. Специалисту по молекулярной вирусологии доктору Эрике Бикертон пришло электронное сообщение: «Вы знаете, как устроен вирус, так что вы должны знать, как его уничтожить… Поэтому, пожалуйста, прошу вас, не дайте моей семье умереть, скажите мне, какое от него есть противоядие».

«Лично мне было больно видеть всю эту дезинформацию, потому что мы лечим домашних животных и пытаемся понять этот вирус», - сказала Бикертон.

Кто-то даже создал фейковый сайт института Пирбрайт, предлагая на нем продать коронавирус в качестве биологического оружия.

«Когда начинаются теории заговора, люди не понимают, что за аккаунтами в соцсетях стоят реальные люди», - рассказала Тереза Мохэн.

Команда по связям с общественностью из четырех человек не была готова к такому объему негатива, появившегося в соцсетях.

О самых вопиющих сообщениях и телефонных звонках с угрозами пресс-служба сообщила в полицию. Жалобы о недопустимом контенте были направлены также в Facebook, Twitter и YouTube.

Институт заявил британской парламентской комиссии, занимавшейся выявлением случаев дезинформации по Covid-19, что интернет-платформы не помогли ему даже после жалоб.

Компания Facebook сообщила, что сообщения, содержавшие ложные сведения о том, что институт Пирбрайт изобрел коронавирус, а также о патенте на антикоронавирусную вакцину не были удалены, потому что не выходили за рамки установленных соцсетью правил.

Организации, занимающиеся проверкой фактов, обозначили эти публикации как недостоверные.

Но на этом проблемы не закончились. В мае по сети разошлось видео, которое за день посмотрел миллион человек. В нем повторялись голословные утверждения о роли института в пандемии и патенте на вакцину.

Видеохостинг заявил: «У нас существуют понятные правила в том, что касается распространения дезинформации на YouTube, и мы внесли дополнения в правила, чтобы контент нашей платформы не противоречил директивам ВОЗ».

Цитаты из видео широко разошлись в Твиттере. Представитель компании сообщил, что она не принимает мер в отношении каждого твита со спорной информацией, связанной с Covid-19, а в первую очередь обращает внимание на публикации, которые призывают к действиям, способным причинить вред.

Сотрудникам института Пирбрайт пришлось нелегко, но они надеются, что худшее уже позади. Оскорбления прекратились. Разъяренные люди больше не звонят.

По словам Эрики Бикертон, после того, что произошло, она поняла, что нужно больше рассказывать о проводимых исследованиях и доносить людям правдивую информацию.

«Участвовать в этом исследовании и пытаться побольше узнать о новом коронавирусе - это здорово. Это очень важно для разработки эффективных вакцин», - говорит доктор.