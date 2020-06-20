В Казахстане молния убила 69 лошадей (осторожно, видео)

- Казахстан, происшествия
- 13:34, 20 июня 2020
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CentralAsia (KZ) - В Карагандинской области в Казахстане молния убила 69 лошадей. Видео опубликовали в соцсетях.
Как сообщили в пресс-службе акимата Каркаралинского района, инцидент произошел 16 июня.
Погибших животных обнаружили жители села Жарлы Тегисшилдикского сельского округа. В ходе осмотра выяснилось, что в озеро попала грозовая молния, в результате чего и погибло 69 голов лошадей, из них 48 взрослые особи и 21 жеребенок.
Видео опубликовал пользователь patriotkaragandy:
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Вчера вечером ударом молнии во время грозы убило 69 лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области. Природное явление убило 49 взрослых лошадей и 20 жеребят. ⠀ Эта беда случилась в 60 километрах от города Каркаралинска, в Тегизшилдикском сельском округе, возле села Жарлы. ⠀ Сельчане считают финансовые убытки, ведь скот кормил их. ⠀ @patriotkaragandy