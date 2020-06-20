В Казахстане молния убила 69 лошадей (осторожно, видео)

кадр из видео

CentralAsia (KZ) - В Карагандинской области в Казахстане молния убила 69 лошадей. Видео опубликовали в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе акимата Каркаралинского района, инцидент произошел 16 июня.

Погибших животных обнаружили жители села Жарлы Тегисшилдикского сельского округа. В ходе осмотра выяснилось, что в озеро попала грозовая молния, в результате чего и погибло 69 голов лошадей, из них 48 взрослые особи и 21 жеребенок.

Видео опубликовал пользователь patriotkaragandy:

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