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  20 июня 2020
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В Казахстане молния убила 69 лошадей (осторожно, видео)
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  В Карагандинской области в Казахстане молния убила 69 лошадей. Видео опубликовали в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе акимата Каркаралинского района, инцидент произошел 16 июня.

Погибших животных обнаружили жители села Жарлы Тегисшилдикского сельского округа. В ходе осмотра выяснилось, что в озеро попала грозовая молния, в результате чего и погибло 69 голов лошадей, из них 48 взрослые особи и 21 жеребенок.

Видео опубликовал пользователь patriotkaragandy:

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Вчера вечером ударом молнии во время грозы убило 69 лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области. Природное явление убило 49 взрослых лошадей и 20 жеребят. ​⠀ Эта беда случилась в 60 километрах от города Каркаралинска, в Тегизшилдикском сельском округе, возле села Жарлы. ​⠀ Сельчане считают финансовые убытки, ведь скот кормил их. ​⠀ @patriotkaragandy

Публикация от Патриот Караганды (@patriotkaragandy)19 Июн 2020 в 7:26 PDT

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