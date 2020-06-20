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  20 июня 2020
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В России за сутки коронавирусом заразились 7889 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 7889 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 579 (32,7%).

Всего с начала пандемии в России нарастающим итогом выявлено 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 16,6 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 339 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 310 тыс. человек.

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