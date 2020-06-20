Число скончавшихся от коронавируса в России превысило 8 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:05, 20 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В России за сутки от коронавирусной инфекции скончался 161 человек, передает оперативный штаб.
Большинство случаев смерти выявлено в Москве — 34.
Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 8002 человек. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружен у 576 952 россиян, из них выздоровели 334 592 пациента, под медицинским наблюдением остаются 310 тыс. человек.