Число скончавшихся от коронавируса в России превысило 8 тысяч

CentralAsia (CA) - В России за сутки от коронавирусной инфекции скончался 161 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве — 34.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 8002 человек. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружен у 576 952 россиян, из них выздоровели 334 592 пациента, под медицинским наблюдением остаются 310 тыс. человек.