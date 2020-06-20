В Казахстане еще 128 человек выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц были выписаны еще 128 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

На сегодняшний день в Казахстане всего от коронавируса вылечились 10539 человек.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан – 2234;

- Алматы – 2172;

- Атырауская область – 1064;

- Карагандинская область – 816;

- Западно-Казахстанская область – 729;

- Шымкент – 552;

- Кызылординская область – 481;

- Алматинская область – 446;

- Жамбылская область – 357;

- Актюбинская область – 314;

- Туркестанская область – 300;

- Мангистауская область – 286;

- Павлодарская область – 227;

- Костанайская область – 189;

- Акмолинская область – 171;

- Восточно-Казахстанская область – 144;

- Северо-Казахстанская область – 57.

Коронавирус в Казахстане

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