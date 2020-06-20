В Казахстане еще 128 человек выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц были выписаны еще 128 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
На сегодняшний день в Казахстане всего от коронавируса вылечились 10539 человек.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан – 2234;
- Алматы – 2172;
- Атырауская область – 1064;
- Карагандинская область – 816;
- Западно-Казахстанская область – 729;
- Шымкент – 552;
- Кызылординская область – 481;
- Алматинская область – 446;
- Жамбылская область – 357;
- Актюбинская область – 314;
- Туркестанская область – 300;
- Мангистауская область – 286;
- Павлодарская область – 227;
- Костанайская область – 189;
- Акмолинская область – 171;
- Восточно-Казахстанская область – 144;
- Северо-Казахстанская область – 57.
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