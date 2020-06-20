Международный университет в Центральной Азии заявил о недостоверности информации Госинспекции по контролю качества образования РУз

CentralAsia (UZ) - Международный университет в Центральной Азии заявил о недостоверности и недопустимости распространения информации, которая наносит ущерб деловой репутации университета со стороны Государственной инспекции по контролю качества образования при кабинете министров Узбекистана в «Рекомендациях по определению уровня качества образования в высших учебных заведениях соседних стран». Соответствующее заявление распространила пресс-служба вуза.

Международный университет в Центральной Азии создан в 2008 году и работает на основе лицензии, полученной от Министерства образования и науки Кыргызской Республики. На сегодняшний день из 7 программ университета 6 прошли независимую аккредитацию и получили подтверждение соответствия деятельности программ высоким академическим требованиям, одна программа находится в процессе прохождения аккредитации.

Университет выдает два диплома – диплом государственного образца и институциональный диплом американского стиля. Языки обучения – кыргызский, английский и русский. В университете активно работают программы академического обмена студентами с университетами партнерами в США и Норвегии, действует программа профессионального развития преподавателей, включающая стажировки в университетах США – NorthParkUniversity (Иллинойс, Чикаго), AzusaPacificUniversity (Калифорния, Азуса), RobertsWesleyanCollege( Нью-Йорк, Рочестер), NLA( Норвегия, Берген).

Профессорско-преподавательский состав университета признан одним из лучших в стране по заключению независимого аккредитационного агентства EdNet. Состав наших преподавателей – это высококлассные специалисты из США, Кыргызстана, Китая и Западной Европы. Президент университета – выпускник Гарварда, доктор наук Джон Кларк. Провост университета – инициатор ОРТ, бывший министр образования КР и основатель первого американского университета в нашей стране Камила Шаршекеева.

МУЦА является единственным университетом в Кыргызской Республике, проводящим на систематической основе исследование этического и интеллектуального развития студентов на первом и последних курсах обучения, результаты которого позволяют определить вклад университета в развитие своих студентов.

Занятость выпускников университета составляет 92%, география занятости включает более 14 стран, включая США, Западную Европу, страны СНГ и Центральной Азии. Республика Узбекистан не входит в географию занятости наших выпускников, то есть, в Узбекистане не работает ни один выпускник нашего университета.

За время существования университета МУЦА закончили всего три выпускника - граждане Республики Узбекистан. Все трое остались на территории Кыргызской Республики и продолжают успешно работать по своей специальности. За весь период семь студентов-граждан Узбекистана были отчислены за академическую неуспеваемость. В настоящее время в университете обучаются 4 студента, имеющие гражданство Узбекистана.

«Международный университет в Центральной Азии выражает крайнее недоумение, что государственное учреждение столь высокого ранга Республики Узбекистан может делать такие официальные заявления о том, что «качество образования в некоторых высших учебных заведениях Кыргызстана и Таджикистана не соответствует уровню спроса на рынке труда Узбекистана», при этом даже не владея информацией, что выпускники нашего университета не представлены на внутреннем рынке труда Узбекистана. Кроме того, считаем нужным запросить официальные извинения Государственной инспекции по контролю качества образования при кабинете министров Республики Узбекистан в адрес Международного университета в Центральной Азии», - говорится в сообщении.

Официальное заявление Международного университета в Центральной Азии передано посольству Республики Узбекистан в Кыргызской Республике.

В качестве акта поддержки своей высокой деловой репутации и приверженности заявленным академическим принципам честности, открытости и либеральности, Международный университет в Центральной Азии объявляет о специальной программе финансовой поддержки абитуриентов из Республики Узбекистан.