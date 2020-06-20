Ученые утверждают, что коронавирус может вызывать повреждения мозга

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CentralAsia (CA) - Шведские ученые обнаружили, что у некоторых пациентов, у которых диагностирован коронавирус проявляются повреждения мозга, пишет HBL.

Анализы крови 47 пациентов с коронавирусом сравнили с анализами контрольной группы здоровых людей. Согласно исследованию, повреждения присутствуют, но в какой именно части мозга, пока не ясно.

По словам профессора Магнуса Йисслена, это можно выяснить с помощью магнитно-резонансной томографии.

Следы соответствующих биомаркеров наблюдались не только у тяжелых пациентов, но и у некоторых пациентов с течением болезни средней тяжести, то есть тех, кто лечится в стационаре, но без использования аппарата ИВЛ. Врачи пока не могут сказать, что именно вызывает повреждения — сам вирус или слишком интенсивная иммунная реакция на него.