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  20 июня 2020
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У нас полный хаос. В Алмате врач записал аудиозапись о ситуации в клинике
Центральная городская клиническая больница Алматы
Центральная городская клиническая больница Алматы

CentralAsia (KG) -  В Сеть попало аудиосообщение врача одной из Алматинских больниц. Мужчина рассказывает о ситуации в стране с коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

«У меня два хирурга заболели, которые контактировали с зараженными, работали. Один в реанимации лежал, еле-еле выкарабкался, второй сейчас залег. А сегодня заболел наш завкафедры, мы втроем живем можно сказать. Скорей всего и мы инфицированы.

Больницы переполнены. У нас реанимация заполнена. Аппаратов не хватает. Это правда. Больных даже средней тяжести оставляют дома, их не забирают. Никто лекарств вам не даст. Поэтому еще раз говорю, берегите себя», - говорит он.

По его словам, «сейчас никто ничем не хочет заниматься», так как усиление карантина приведет к «социальному взрыву», ведь люди «устали сидеть дома и остались без денег».

«У нас полный хаос. Никто ничего не хочет делать, все отпустили ситуацию, боятся конфликта. Но что ослабили карантин, я не знаю, как назвать. У хирургов руки опускаются», - признается он.

Как оказалось, это сообщение действительно отправил действующий врач одной из алматинских больниц.

Ранее руководитель горздрава Алматы Камалжан Надыров рассказывал, что в городе растет количество поступающих пациентов с коронавирусом.

«У наших специалистов резервы на исходе, они не безграничные. Еще раз призываю население быть более ответственным к требованиям», - говорил он.

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