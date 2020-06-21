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  21 июня 2020
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В Узбекистане за сутки выявлено 207 случаев коронавируса. Всего 6153

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 20 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 6153 (+34).

Как сообщил Минздрав, на сегодняшний день в стране в общей сумме зарегистрировано 207 случаев заболевания. Из них 179 были обнаружены в карантинных учреждениях, 19 среди населения (в том числе 13 в Ташкенте, 4 в Ташкентской области, 1 в Сурхандарьинской и 1 в Хорезмской областях), а остальные 9 среди водителей большегрузов.

В настоящее время в стране выздоровело 4290 (+17) человек, инфицированных коронавирусом (69%).


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