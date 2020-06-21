[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии от коронавируса уже выздоровели 68% больных

CentralAsia (MNG) -  

В Монголии 10 марта зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом. Инфицированный прибыл в столицу Монголии Улан-Батор из Франции через Москву. Заболевший — французский гражданин, который работает в Монголии.

Сейчас в стране всего 204 случаев COVID-19. Все случаи коронавируса в стране являются завозными. Под наблюдением врачей остаются 65 пациентов. В настоящее время они находится под меднаблюдением Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Улан-Батора. Их состояние оценивается как ближе к удовлетворительному.

Заболевшие прибыли из России, ЕС и Южной Кореи.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане составило 5946
  • В Монголии от коронавируса уже выздоровели 68% больных
  • В Казахстане еще 128 человек выздоровели от коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com