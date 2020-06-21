В Монголии от коронавируса уже выздоровели 68% больных

CentralAsia (MNG) -

В Монголии 10 марта зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом. Инфицированный прибыл в столицу Монголии Улан-Батор из Франции через Москву. Заболевший — французский гражданин, который работает в Монголии.

В Монголии 10 марта зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом. Инфицированный прибыл в столицу Монголии Улан-Батор из Франции через Москву. Заболевший — французский гражданин, который работает в Монголии.