В Монголии от коронавируса уже выздоровели 68% больных

- Монголия, происшествия
- 6:52, 21 июня 2020
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CentralAsia (MNG) -
В Монголии 10 марта зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом. Инфицированный прибыл в столицу Монголии Улан-Батор из Франции через Москву. Заболевший — французский гражданин, который работает в Монголии.
Сейчас в стране всего 204 случаев COVID-19. Все случаи коронавируса в стране являются завозными. Под наблюдением врачей остаются 65 пациентов. В настоящее время они находится под меднаблюдением Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Улан-Батора. Их состояние оценивается как ближе к удовлетворительному.
Заболевшие прибыли из России, ЕС и Южной Кореи.
Коронавирус в Монголии
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