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  21 июня 2020
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Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 17 тысяч

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 446 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 21 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Так, прирост составил 2,7%.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 66 (2,0%);

- Карагандинская область - 61 (3,4%);

- город Нур-Султан - 53 (1,7%);

- город Шымкент - 32 (2,6%);

- Западно-Казахстанская область - 30 (2,7%);

- Восточно-Казахстанская область - 28 (7,6%);

- Северо-Казахстанская область - 26 (15,1%);

- Туркестанская область - 23 (4,1%);

- Акмолинская область - 22 (7,7%);

- Актюбинская область - 20 (3,4%);

- Павлодарская область - 20 (4,5%);

- Жамбылская область - 19 (3,3%);

- Атырауская область - 16 (1,2%);

- Костанайская область - 14 (5,0%);

- Алматинская область - 8 (1,4%);

- Кызылординская область - 8 (1,5%).

Всего в Казахстане с начала пандемии коронавирус обнаружен у 17 225 человек.

Коронавирус в Казахстане
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