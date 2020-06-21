Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 17 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 446 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 21 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Так, прирост составил 2,7%.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 66 (2,0%);
- Карагандинская область - 61 (3,4%);
- город Нур-Султан - 53 (1,7%);
- город Шымкент - 32 (2,6%);
- Западно-Казахстанская область - 30 (2,7%);
- Восточно-Казахстанская область - 28 (7,6%);
- Северо-Казахстанская область - 26 (15,1%);
- Туркестанская область - 23 (4,1%);
- Акмолинская область - 22 (7,7%);
- Актюбинская область - 20 (3,4%);
- Павлодарская область - 20 (4,5%);
- Жамбылская область - 19 (3,3%);
- Атырауская область - 16 (1,2%);
- Костанайская область - 14 (5,0%);
- Алматинская область - 8 (1,4%);
- Кызылординская область - 8 (1,5%).
Всего в Казахстане с начала пандемии коронавирус обнаружен у 17 225 человек.