В Казахстане еще 5 человек скончались от коронавируса. Всего — 118

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 23:05 20 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались еще 5 человек, сообщает оперативный штаб.

В городе Нур-Султан скончались мужчины 1956, 1966, 1942 годов рождения, Акмолинской области — женщина 1955 года рождения, городе Алматы — мужчина 1960 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Общее количество жертв коронавируса по Казахстану достигло 118 человек.

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