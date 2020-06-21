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  21 июня 2020
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В Казахстане еще 5 человек скончались от коронавируса. Всего — 118

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на 23:05 20 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались еще 5 человек, сообщает оперативный штаб.

В городе Нур-Султан скончались мужчины 1956, 1966, 1942 годов рождения, Акмолинской области — женщина 1955 года рождения, городе Алматы — мужчина 1960 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Общее количество жертв коронавируса по Казахстану достигло 118 человек.

Коронавирус в Казахстане
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