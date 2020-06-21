За сутки в Казахстане выявили 616 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 20 июня в Казахстане зарегистрированы 616 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает оперативный штаб.
Всего в стране выявлены 8845 бессимптомных носителей вируса.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Карагандинская область - 1302 (+50);
- город Алматы - 1145 (+61);
- город Нур-Султан - 1023 (+38);
- Атырауская область - 924 (+77);
- город Шымкент - 886 (+91);
- Алматинская область - 578 (+14);
- Западно-Казахстанская область - 576 (+37);
- Туркестанская область - 421 (+38);
- Актюбинская область - 288 (+11);
- Восточно-Казахстанская область - 286 (+21);
- Мангистауская область - 260 (+2);
- Жамбылская область - 232 (+52);
- Кызылординская область - 231 (+22);
- Акмолинская область - 219 (+43);
- Северо-Казахстанская область - 206 (+18);
- Костанайская область - 158 (+22);
- Павлодарская область - 110 (+19).