За сутки в Казахстане выявили 616 бессимптомных носителей коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За 20 июня в Казахстане зарегистрированы 616 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает оперативный штаб.

Всего в стране выявлены 8845 бессимптомных носителей вируса.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Карагандинская область - 1302 (+50);

- город Алматы - 1145 (+61);

- город Нур-Султан - 1023 (+38);

- Атырауская область - 924 (+77);

- город Шымкент - 886 (+91);

- Алматинская область - 578 (+14);

- Западно-Казахстанская область - 576 (+37);

- Туркестанская область - 421 (+38);

- Актюбинская область - 288 (+11);

- Восточно-Казахстанская область - 286 (+21);

- Мангистауская область - 260 (+2);

- Жамбылская область - 232 (+52);

- Кызылординская область - 231 (+22);

- Акмолинская область - 219 (+43);

- Северо-Казахстанская область - 206 (+18);

- Костанайская область - 158 (+22);

- Павлодарская область - 110 (+19).

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