Дональд Трамп провел предвыборный митинг. У шести сотрудников предвыборного штаба нашли коронавирус

Фото: Reuters

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп вопреки рекомендациям специалистов, предупреждавших об опасности массового заражения, провел первый за три месяца предвыборный митинг. На него пришло меньше сторонников президента, чем рассчитывали в Белом доме, пишет ВВС.

В середине марта избирательные штабы претендентов на президентский пост отказались от публичных мероприятий. Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии Джо Байден до сих пор ведет избирательную кампанию из своего дома в штате Дэлавер, общаясь со сторонниками только по видеосвязи.

Президент Трамп в свою очередь неоднократно жаловался на то, что запрет на массовые собрания уменьшает его шансы на переизбрание, заявляя, что его сторонники хотят встретиться с ним.

Для проведения первого после долгого перерыва предвыборного митинга избирательный штаб Трампа выбрал стадион BOK Center в Талсе, штат Оклахома, вмещающий почти 20 тысяч человек.

При этом сначала штаб Трампа объявил, что мероприятие пройдет 19 июня. В этот день афроамериканская община в США отмечает праздник, получивший название Juneteenth и знаменующий окончательную отмену рабства в Соединенных Штатах.

После многочисленных протестов, с которыми выступили политики и активисты, избирательный штаб Трампа все же согласился перенести мероприятие на следующий день, 20 июня.

Накануне в штате был зарегистрирован новый всплеск заболеваний коронавирусом. Только в минувшую пятницу в Талсе было зарегистрировано 352 новых случая заболеваний, и, как предупреждали специалисты, собрание сторонников Трампа на одном стадионе может привести к новой вспышке.

«Я считаю, что это честь для Талсы, когда действующий президент хочет посетить нас, но только не во время пандемии. Меня беспокоит, что мы не сможем обеспечить безопасность людей, которые соберутся на большое мероприятие, проходящее в закрытом помещении, и меня также беспокоит, что мы не сможем обеспечить безопасность самого президента», - заявил местному изданию Tulsa World глава департамента здравоохранения города Брэт Дарт.

Утром в субботу стало известно, что тесты на вирус у шести сотрудников оргкомитета мероприятия оказались положительными. Они были немедленно изолированы, и, как пояснили в избирательном штабе Трампа, у всех участников митинга перед входом на арену замеряли температуру и выдавали маски и санитайзеры.

Все желающие попасть на мероприятие должны были подписать официальную бумагу о том, что они не будут подавать в суд на избирательный штаб Трампа в случае заражения коронавирусом.

Множество сторонников президента США приехали в Талсу за несколько дней до митинга и в ожидании встречи с Трампом расположились в кемперах и палатках у стадиона. Тем не менее заполнить арену целиком так и не удалось, несколько секторов пустовали. Из-за этого Трампу пришлось отменить запланированные заранее выступления за пределами стадиона: накануне его избирательный штаб сообщил, что президент хочет обратиться к своим сторонникам, которые не смогли попасть на арену.

Представитель штаба Трампа Тим Марто обвинил в этом «радикальных демонстрантов, которые объединились с постоянно атакующими нам СМИ для того, чтобы запугать сторонников президента».

Возле стадиона полиция действительно задержала нескольких демонстрантов в футболках «Я не могу дышать». Последние недели именно эти слова, произнесенные афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим после задержания полицейскими в Миннесоте, стали символом протестов в США.

В городе также собрались несколько групп протестующих, включая анархистов и сторонников движения «Антифа», но к стадиону их так и не подпустили.

За несколько дней до митинга Трамп заявлял, что его штаб получил не менее миллиона заявок от желающих принять участие в мероприятии, но, по подсчетам журналистов, на стадионе собралось чуть больше 10 тысяч человек.

«Вы все бойцы, - обратился к своим сторонникам президент США, открывая митинг. - Там, снаружи, митингуют очень плохие люди. Они делали очень плохие вещи».

Подавляющее большинство собравшихся на встречу с президентом не стали надевать маски. Без нее был и сам Трамп.

В своем выступлении глава Белого дома обрушился с критикой на «Сонного Джо», как он обычно называет своего оппонента Джо Байдена.

Он вновь повторил, что нынешняя эпидемия вызвана «китайским вирусом», назвав ее по созвучию с боевым искусством «кунг-фу» В английском слово «flu» означает простуду или грипп, но в Америке подобную игру слов многие считают проявлением расизма. Как ни странно, но с тем, что подобные высказывания нарушают общепринятые правила, публично согласилась и пресс-секретарь Белого дома.

По словам Трампа, его администрации удалось справиться с эпидемией, а сам он считает, что число тестов необходимо снизить. По мнению президента, именно увеличившееся количество тестов стало причиной роста заболеваний на юге и западе США.

«Я провел феноменальную работу, - оценил сам Трамп свои действия во время эпидемии. - Я спас сотни тысяч жизней!».