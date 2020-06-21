Когда была первая в истории человечества пандемия?

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Впервые в истории пандемия произошла во время хеттов и именно они первыми ввели карантин из-за пандемии, рассказывает профессор университета Хитит Озлем Сир Гаваз. Об этом пишет турецкое издание Duvar.

По словам Гаваз, ученые могут предположить, что хетты, которые господствовали в мире определенный период времени 3,5 тысячи лет назад, пережили эпидемию. Благодаря многим клинописным документам, относящимся к тому времени, можно восстановить картину, связанную с географией распространения пандемии, формой инфицирования и путями решения проблемы.



Первая эпидемия называлась «Хенкан». Под этим словом, упоминающимся в хеттских текстах, подразумевается «эпидемия», что означает болезнь, которая за короткое время передается людям, животным и значительной части растений.



Под эпидемией понимается распространение заболевания в более крупном масштабе практически по всей стране. Пандемия же — это слово мы часто слышим в последнее время представляет собой распространение инфекционного заболевания за пределами страны, между странами. Так вот эпидемия, появившаяся во времена хеттов, тоже была пандемией, пояснила профессор.



«Хенкан» был распространен в Египте, Месопотамии, Сирии, Кипр и Малой Азии.



В архиве египетских фараонов, подробно упоминалось об этой эпидемии примерно в 1335-х годах до нашей эры, а в некоторых документах приводились сведения о месте начала эпидемии и ее серьезности.



Гаваз рассказала, что всем, кто находился в Симире, было запрещено въезжать в Библ, был документ об опасности ослиных караванов и в соответствии с этим документом город Библ был помещен на карантин. В документе также отмечалось, что в Вавилоне от чумы умерла женщина аристократического происхождения. Хотя египетские источники не приводят документальных свидетельств о том, что эпидемия сильно поразила Египет, существуют археологические и филологические документы, согласно которым страна пребывала в хаосе особенно в 1135-1330 годы до нашей эры. Эпидемия, которая появилась в Хеттском царстве в последние годы правления Суппилулиума I и унесла жизнь как самого царя, так и его преемника Арнуванды II, а при Мурсили II достигла пика, стала первым примером серьезной пандемии в истории.



Ну а для спасения молились богам. В молитвах об эпидемии во времена Мурсили II, в которых царь лично взывал к богам, упоминалось о существовании эпидемической болезни, говорилось, что из-за нее край хеттов страдает на протяжении 20 лет и, несмотря на то что в каких-то городах эпидемия была взята под контроль, некоторые города превратились в кладбище и не могут справиться с болезнью. «Во время военных походов таких причин, как длинный путь на протяжении нескольких дней и столкновения с врагом, физическая и умственная усталость, неуверенность воинов в том, что они смогут вернуться на родину к своим семьям, отсутствие гигиены, надлежащего питания, было достаточно для того, чтобы хеттские воины заразились какой-либо эпидемической болезнью, — продолжила Гаваз. — Несомненно, в негигиеничных условиях ничто не мешало распространению эпидемии посредством вшей и блох, через контакты людей друг с другом, пленных, совместное использование вещей сначала в рядах хеттской армии, а затем по всей географии.



Хетты полагали, что причиной любого обрушившегося на них стихийного бедствия, катастрофы, поражения в войне, засухи, которая продолжается много лет, и ее неизбежного следствия — голода или внезапно разбушевавшейся эпидемической болезни является грех перед богами или пренебрежение божьей волей. Поэтому они верили, что обретут мир и покой или изобилие и благодать, только если порадуют разгневанных богов. Более того, просто для спасения от разных бед, посланных богами, в обязательном порядке проводились десятки праздников, о которых говорится в клинописных текстах на хеттском языке. По этой причине методы лечения тоже были в большей степени связаны с магией».



Говоря о том, что некоторые ритуалы, зафиксированные в текстах, проводились исключительно для устранения эпидемии, Сир Гаваз обратила внимание на интересный магический метод: «В рамках одного из ритуалов, проводившихся для устранения эпидемической болезни в стране или армии, источником инфекции (микробы, вирус, болезнь и так далее) заражали баранов, которых отправляли во вражескую страну». Это, по выражению эксперта, возможно, даже может быть первым зафиксированным в истории примером биологической войны.



С другой стороны, наиболее рациональным решением для противодействия эпидемии был метод карантина, применявшийся в некоторых городах.