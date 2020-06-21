Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 6216

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 21 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 6216 (+63).

По данным Минздрава, 48 случаев новых заболеваний было зарегистрировано среди граждан из Карантинного центра, 13 в Бухарской области, 2 в Сырдарьинской области.

В настоящее время в стране выздоровело 4290 человек, инфицированных коронавирусом (69%), 1907 пациентов проходят лечение, 15 из них находятся в тяжёлом состоянии, 1 в критическом.