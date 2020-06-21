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  21 июня 2020
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В России число зараженных коронавирусом превысило 580 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зарегистрировано 7728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2335 (30,2%).

Всего на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 584 680 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 16,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 337 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 310 тыс. человек.

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