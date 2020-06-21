За сутки в России от коронавируса скончались 109 человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавируса скончались 109 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано Москве – 32 и Санкт-Петербурге – 26.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 8111 человек, всего с начала пандемии в стране коронавирус выявлен у 584 680 тыс. человек, из них выздоровели 339 711 пациентов, в больницах остаются 310 тыс. человек.