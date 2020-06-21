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  21 июня 2020
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В Казахстане от коронавируса вылечились более 10,7 тыс. человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Сегодня в Казахстане из больниц выписаны еще 48 пациентов с коронавирусом, передает оперативный штаб.
Таким образом, всего в стране от вируса выздоровели 10 719 человек.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан – 2249;

- Алматы – 2177;

- Атырауская область – 1088;

- Карагандинская область – 847;

- Западно-Казахстанская область – 768;

- Шымкент – 564;

- Кызылординская область – 484;

- Алматинская область – 465;

- Жамбылская область – 365;

- Актюбинская область – 314;

- Туркестанская область – 300;

- Мангистауская область – 293;

- Костанайская область – 192;

- Акмолинская область – 171;

- Восточно-Казахстанская область – 155;

- Северо-Казахстанская область – 57.

Коронавирус в Казахстане
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