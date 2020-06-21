В Казахстане от коронавируса вылечились более 10,7 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц выписаны еще 48 пациентов с коронавирусом, передает оперативный штаб.
Таким образом, всего в стране от вируса выздоровели 10 719 человек.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан – 2249;
- Алматы – 2177;
- Атырауская область – 1088;
- Карагандинская область – 847;
- Западно-Казахстанская область – 768;
- Шымкент – 564;
- Кызылординская область – 484;
- Алматинская область – 465;
- Жамбылская область – 365;
- Актюбинская область – 314;
- Туркестанская область – 300;
- Мангистауская область – 293;
- Костанайская область – 192;
- Акмолинская область – 171;
- Восточно-Казахстанская область – 155;
- Северо-Казахстанская область – 57.
Коронавирус в Казахстане
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