В Казахстане от коронавируса вылечились более 10,7 тыс. человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц выписаны еще 48 пациентов с коронавирусом, передает оперативный штаб.

Таким образом, всего в стране от вируса выздоровели 10 719 человек.



В разрезе регионов:



- Нур-Султан – 2249;



- Алматы – 2177;



- Атырауская область – 1088;



- Карагандинская область – 847;



- Западно-Казахстанская область – 768;



- Шымкент – 564;



- Кызылординская область – 484;



- Алматинская область – 465;



- Жамбылская область – 365;



- Актюбинская область – 314;



- Туркестанская область – 300;



- Мангистауская область – 293;



- Костанайская область – 192;



- Акмолинская область – 171;



- Восточно-Казахстанская область – 155;



- Северо-Казахстанская область – 57.



Коронавирус в Казахстане

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