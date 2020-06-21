Два простых способа убить коронавирус на маске и использовать ее повторно

CentralAsia (CA) - С открытием рынков и ослаблением мер социального дистанцирования во многих странах мира ношение масок станет обычным делом. Какие существуют методы стерилизации масок для их повторного использования? В этой статье мы предлагаем два таких способа — сушку и стирку, пишет Aljazeera.

Стран ввели меры социального дистанцирования для противодействия распространения коронавируса, вызывающего инфекцию covid-19, а после многие из них ослабили некоторые ограничения.

Тем не менее ношение масок станет частью жизни общества в ближайшие несколько месяцев, по крайней мере, это ожидается, и поэтому многие задаются вопрос о многократном использовании масок для уменьшения финансового бремени и предотвращения их дефицита на рынке.

Здесь мы поговорим о двух типах масок, которые сейчас наиболее широко используются. А именно обычные защитные маски, которые продаются в магазинах и торговых центрах, а также тканевые маски готовые или сшитые вручную.

Мы не будем говорить о респираторах или хирургических масок N95, потому что они необходимы медикам, и следует позаботиться о том, чтобы их не носили люди, не задействованные в секторе здравоохранения, до тех пор, пока их количество не станет доступным для сотрудников медицинских учреждений.

Обычные одноразовые маски

Эти маски очень тонкие, и поэтому не выдерживают стирку, так как она может повредить ткань. Также их нельзя вымачивать в спирте, так как редпологается, что это снижает их эффективность.

Также неправильно помещать обычную маску в духовку, так как она может воспламениться и вызвать пожар. Не стоит мыть их холодной водой, так как для стерилизации масок этого совсем недостаточно.

Лучшим способом выбрано использовать маску повторно — это просто оставить ее сушиться, чтобы убить все вирусы.

Исследования показывают, что для уничтожения вирусов, принадлежащих к семейству коронавирусов, достаточно оставить маску сушиться на 72 часа, в то время как другие источники рекомендуют оставить маску на неделю.

Эта разница в рекомендациях вызвана тем, что точный срок жизни вируса научно не известен. Он зависит от нескольких факторов, таких как влажность и тепло. Вирусы живут дольше при более низких температурах, например, согласно одному исследованию, вирусы быстрее погибают при 40°C, нежели при 20°C. Ещё дольше они живут при 4°C.

И соответственно рекомендуется следующее:

1.Обращайтесь с маской как с источником биологической угрозы: мойте руки с мылом каждый раз, когда снимаете маску и даже просто прикасаетесь к ней. Не забывайте мыть руки правильно, то есть не менее 20 секунд.

2. На маске, которую вы хотите использовать повторно, не должно быть грязи. В противном случае ее следует утилизировать.

3. В маске не должно быть разрывов.

4. Поместите маску в бумажный пакет, закройте его, а затем оставьте на неделю. Следует использовать именно бумажный, а не пластиковый пакет, поскольку последний не позволяет влаге испаряться и, следовательно, препятствует высыханию маски.

5. После того, как вы положили маску в бумажный пакет, поместите ее в укромное место подальше от детей.

6. Через неделю, когда придет время вынуть маску из пакета, помните, что носить ее должен первоначальный владелец, а не кто-либо другой.

Следует отметить, что повторное использование обычных масок имеет свои ограничения, поскольку они не выдерживают стирки и их трудно носить дольше недели (а это уже большой срок). В связи с этим требуется, чтобы в распоряжении человека было несколько защитных масок.

Тканевые маски

Тканевые маски можно купить в магазине или сшить дома вручную. Ниже перечислены способы, позволяющие многократно использовать такие маски.

1.Обращайтесь с тканевой маской так же как с источником биологической угрозы. Мойте руки с мылом каждый раз, когда снимаете ее или просто касаетесь ее, и не забывайте мыть руки правильно — не менее 20 секунд.

2. Желательно надевать перчатки, особенно если на тканевой маске присутствуют видимые глазу пятна.

3. Ткань маски не должна иметь разрывов. Если такие имеются, нужно зашить маску или утилизировать ее.

4. В целом, по мнению экспертов, лучше стирать тканевые маски в стиральной машине при температуре 60 градусов по Цельсию, поскольку этого достаточно для уничтожения вирусов. Также рекомендуется использовать стиральный порошок, а если один из членов вашей семьи болен или имеет слабый иммунитет, следует добавить дезинфицирующее средство.

5. Кроме того, тканевые маски можно поместить в духовку на 30 минут при температуре 80°C, чтобы убить вирус, но при условии, что на них отсутствует грязь. Также можно поместить маску в кастрюлю с водой и прокипятить, согласно рекомендациям, опубликованным немецкой газетой Die Welt.

6. Тканевую маску можно высушить при самой высокой температуре в автоматической сушилке.

7. Если у вас нет сушилки, положите маску сушиться под прямыми солнечными лучами. Когда она высохнет, храните их в банке или закрытом контейнере.

Здесь нужно отметить, что эти рекомендации относительно повторного использования масок носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вашего здоровья, семейной ситуации или условий, в которых вы живете. Поэтому прежде чем следовать им, всегда консультируйтесь с врачом.

По мере снятия ограничений по самоизоляции мы советуем снизить риск заражения следующим образом.

1.Сократите частоту посещения общественных мест, особенно многолюдных, и не посещайте их без особой необходимости.

2. Рекомендуется, чтобы за покупками в магазин ходил один член семьи, а не несколько.

3. Надевайте защитную маску и убедитесь, что она закрывает нос.

4. Тщательно мойте руки по возвращении домой (не менее 20 секунд) и используйте мыло.

5. Соблюдайте меры социального дистанцирования и держитесь от остальных людей на расстоянии от 1,5 до двух метров.

6. Не касайтесь лица и не трогайте маску.

7. Родители должны следить за тем, чтобы дети не касались лица, поскольку ношение маски часто доставляет им неудобства. Рекомендуется, чтобы дети в возрасте до двух лет не носили маски во избежание удушья.