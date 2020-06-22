В США прибыл первый самолет с гуманитарной помощью на сумму $1 млн из Монголии. Фото

CentralAsia (MNG) -

Монгольское правительство постоянно репатриирует своих граждан, оказавшихся за границей из-за закрытия границ, введенного для предотвращения распространения коронавируса с февраля 2020 года. Всего в этом месяце запланировано девять зафрахтованных рейсов, чтобы вернуть только 2300 граждан из-за рубежа.





В субботу 20 июня чартерный рейс из Франкфурта, Германия, приземлился в Улан-Баторе с 256 пассажирами на борту. После выгрузки пассажиров тот же самолет вылетел в Сеул, Южная Корея, и привез 265 монголов, которые прибыли из восьми стран Юго-Восточной Азии вчера вечером 21 июня.





Все возвращающиеся на последних двух рейсах были доставлены непосредственно в учреждения принудительной изоляции, чтобы провести там 3 недели, и в дальнейшем в качестве меры предосторожности им придется самостоятельно изолировать себя дома в течение 14 дней. Некоторые возвращающиеся лица с подозрительными симптомами наблюдаются в отдельной изоляции в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). Все приготовления для одновременного размещения более 500 человек были обеспечены, подтверждает Д.Нямхуу, директор НИЦИЗ.





Поскольку, как сообщается, в зарубежных странах насчитывается около 10 тысяч монголов, желающих немедленно вернуться домой, только те, у кого есть разумные оправдания, такие как люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, студенты, люди с проблемами со здоровьем, люди с маленькими детьми или беременные женщины и т.д., имеют места на репатриационных рейсах.







Следующий репатриационный рейс в июне - специальный дипломатический рейс, выполняемый авиакомпанией MIAT Mongolian Airlines, национальным авиаперевозчиком, в США, вылетел из аэропорта Чингис-Хаан Улан-Батор вчера утром 21 июня. Рейс доставляет 60 000 больничных защитных костюмов на сумму $ 1 млн, чтобы помочь Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США бороться с коронавирусом.









Самолет, который отмечает первый в истории прямой пассажирский рейс Монголии в США, должен вернуться в Улан-Батор 24 июня, доставив более 250 монголов из Сиэтла.











Что касается случаев COVID-19 в Монголии, за последние 24 часа еще два человека были протестированы на наличие нового коронавируса, и еще семь человек были вылечены, в результате чего общее количество случаев COVID-19 в Монголии достигло 206. Из них 108 пациентов уже выздоровели.





В частности, дальнобойщик - гражданин РФ, который прибыл из России через КПП Алтанбулаг и 80-летняя женщина , которая прилетела на чартерном рейсе из Франкфурта, получили положительный результат теста после того, как НИЦИЗ провел тестриование COVID-19 на 314 человек.



Photo: MIAT Mongolian Airlines

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