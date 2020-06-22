CentralAsia (MNG) -

Этот четырехлетний проект технического сотрудничества начнется в январе 2021 года. В рамках этого проекта JICA будет способствовать повышению качества медицинских услуг в Монголии. В настоящее время инфекционное заболевание COVID-19 влияет на здоровую жизнь людей во всем мире. Укрепление системы здравоохранения и потенциала медицинских работников очень важно для решения проблемы сектора здравоохранения.

Этот четырехлетний проект технического сотрудничества начнется в январе 2021 года. В рамках этого проекта JICA будет способствовать повышению качества медицинских услуг в Монголии. В настоящее время инфекционное заболевание COVID-19 влияет на здоровую жизнь людей во всем мире. Укрепление системы здравоохранения и потенциала медицинских работников очень важно для решения проблемы сектора здравоохранения.

С 2015 года JICA была оказана поддержка в улучшении подготовки аспирантов, главным образом, для врачей в Монголии. JICA будет непрерывно продолжать сотрудничество в области здравоохранения с момента реализации проекта. Новый проект направлен на расширение разработанной подготовки врачей общей практики для врачей всей страны в Монголии и включает в себя медсестер в качестве основной цели сотрудничества, - сообщается в Минздраве.

С 2015 года JICA была оказана поддержка в улучшении подготовки аспирантов, главным образом, для врачей в Монголии. JICA будет непрерывно продолжать сотрудничество в области здравоохранения с момента реализации проекта. Новый проект направлен на расширение разработанной подготовки врачей общей практики для врачей всей страны в Монголии и включает в себя медсестер в качестве основной цели сотрудничества, - сообщается в Минздраве.