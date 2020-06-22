CentralAsia (MNG) -
В Министерстве здравоохранения, Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и Минздрав страны подписали документ, согласованный для реализации «Проекта по усилению последипломной подготовки врачей и медсестер».
Этот четырехлетний проект технического сотрудничества начнется в январе 2021 года. В рамках этого проекта JICA будет способствовать повышению качества медицинских услуг в Монголии. В настоящее время инфекционное заболевание COVID-19 влияет на здоровую жизнь людей во всем мире. Укрепление системы здравоохранения и потенциала медицинских работников очень важно для решения проблемы сектора здравоохранения.
С 2015 года JICA была оказана поддержка в улучшении подготовки аспирантов, главным образом, для врачей в Монголии. JICA будет непрерывно продолжать сотрудничество в области здравоохранения с момента реализации проекта. Новый проект направлен на расширение разработанной подготовки врачей общей практики для врачей всей страны в Монголии и включает в себя медсестер в качестве основной цели сотрудничества, - сообщается в Минздраве.
Медсестры обязаны играть важную роль в службах здравоохранения. По состоянию на 2018 год в Монголии насчитывается 11 169 врачей и 12 344 медсестры, но количество медсестер недостаточно для предоставления ожидаемых медицинских услуг. Правительство Монголии планирует увеличить соотношение врачей и медсестер с 1: 1,1 в 2018 году до 1: 2 к 2026 году в рамках «Государственной политики в области здравоохранения (2017–2026 годы)». Помимо увеличения количества медсестер, необходимо также улучшить системы обучения для них. JICA поддержит эти большие проблемы и, в частности, сосредоточит свое внимание на подготовке новых медсестер, около 750 медсестер ежегодно выпускаются в рамках нового проекта.
Всемирный орган здравоохранения (ВОЗ) также назвал этот 2020 год «Международным годом медсестры и акушерки». В этой связи JICA также способствует достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения посредством сотрудничества с правительством Монголии.
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