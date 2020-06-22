«Монгол Шуудан» выпустил марку к 75-летию победы

CentralAsia (MNG) -

По случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне ОАО «Монгол Шуудан» (Почта Монголии) выпустило почтовую марку с памятником «По дорогам войны». Скульптура изображает монгольских лошадей, которые тянут артиллерийское орудие по фронтовому бездорожью.

По случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне ОАО «Монгол Шуудан» (Почта Монголии) выпустило почтовую марку с памятником «По дорогам войны». Скульптура изображает монгольских лошадей, которые тянут артиллерийское орудие по фронтовому бездорожью.