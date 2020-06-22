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  22 июня 2020
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«Монгол Шуудан» выпустил марку к 75-летию победы

CentralAsia (MNG) -  

По случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне ОАО «Монгол Шуудан» (Почта Монголии) выпустило почтовую марку с памятником «По дорогам войны». Скульптура изображает монгольских лошадей, которые тянут артиллерийское орудие по фронтовому бездорожью.

Монумент "По дорогам войны" Москва получила в подарок от Монголии в 2015 году. И в 2017 году в парке Победы 5 мая открыли памятник «По дорогам войны». Монумент увековечил память о борьбе народов России и Монголии против фашизма в годы Великой Отечественной войны. «Этот памятник — символ нашей дружбы и взаимопомощи, нашей общей Великой Победы», — сказал тогда председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны Монгольская Народная Республика снабжала Советский Союз лошадьми. Всего за годы войны монголы поставили более 500 тысяч лошадей. К 1943 году каждая пятая фронтовая лошадь была монгольской.
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