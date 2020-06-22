Посол США поблагодарил Монголию за предоставление средств защиты

- Монголия, происшествия
- 8:09, 22 июня 2020
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CentralAsia (MNG) -
Правительство Монголии оказало помощь Соединенным Штатам в ответ на ухудшение ситуации с эпидемией COVID-19.
Рейс 7801 авиакомпании MIAT Mongolian Airlines приземлился утром 22 июня в Сиэтле, США, чтобы доставить помощь под названием «Сердце друга преодолевает расстояние» правительству США и американскому народу.
"Спасибо Монголии за предоставление средств индивидуальной защиты в Соединенных Штатах! Я нахожусь в аэропорту Чингисхан - эта партия уже в пути, чтобы помочь Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США в борьбе с коронавирусом. Друзья полагаются друг на друга в трудные времена", - написал посол США в Монголии, Майкл Клечески.
Администратор Майк О'Хейр, региона 10 Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям поздравил посла Ё.Отгонбаяра в Сиэтле этим утром за полученное от Монголии пожертвование в виде 60 000 СИЗ для США. Монгольские авиалинии совершили первый прямой рейс из Улан-Батора в Сиэтл, чтобы доставить гуманитарный груз для борьбы с COVID 19.
Регион 10 Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям оказывает поддержку гражданам и спасателям Аляски, Айдахо, Орегона и Вашингтона, а также 271 племенам.
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