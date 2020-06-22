Посол США поблагодарил Монголию за предоставление средств защиты

CentralAsia (MNG) -

"Спасибо Монголии за предоставление средств индивидуальной защиты в Соединенных Штатах! Я нахожусь в аэропорту Чингисхан - эта партия уже в пути, чтобы помочь Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США в борьбе с коронавирусом. Друзья полагаются друг на друга в трудные времена", - написал посол США в Монголии, Майкл Клечески.