Демократия Монголии зависит от активного участия молодежи (видео)

CentralAsia (MNG) -

И IRI, и TAF поддерживали демократический переход и консолидацию в Монголии в течение последних трех десятилетий. Поскольку монголы готовятся к проведению своих девятых парламентских выборов с 1990 года, IRI и Агентство США по международному развитию (USAID), финансируемое Агентством по международному развитию (USAID), финансируют усиление участия женщин и молодежи в Программе «Избирательные и политические процессы в Монголии» - «Strengthening Women and Youth Engagement in the Electoral and Political Processes in Mongolia» (SWYEEPPM) и продолжат оказывать поддержку стране как в период до, так и после выборов.