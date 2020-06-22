Демократия Монголии зависит от активного участия молодежи (видео)

CentralAsia (MNG) -

В то время как Монголия готовится к своим девятым парламентским выборам на днях, страна прокладывает путь к более активному участию граждан в политическом процессе. Демократия Монголии, в которой проживает одно из самых молодых населений Индо-Тихоокеанского региона, зависит от активного участия молодежи. Признавая это, Международный республиканский институт (IRI) объединился с Азиатским фондом (TAF) и ключевыми организациями гражданского общества Монголии (ОГО), чтобы усилить голос молодежи и других маргинальных групп в течение всего избирательного периода.





Расположенная между Китаем и Россией, Монголия мирно перешла к демократии 30 лет назад и теперь является важным стратегическим партнером США.





Хотя переход Монголии к демократии, несомненно, является успешным примером, страна сталкивается с серьезными проблемами, включая коррупцию и снижение веры в государственные институты, постоянную нехватку женских кадров в правительстве и признаки размежевания со стороны граждан, особенно среди молодежи. Если эти проблемы не будут решены, это может поставить под угрозу демократию и рост Монголии в долгосрочной перспективе.





И IRI, и TAF поддерживали демократический переход и консолидацию в Монголии в течение последних трех десятилетий. Поскольку монголы готовятся к проведению своих девятых парламентских выборов с 1990 года, IRI и Агентство США по международному развитию (USAID), финансируемое Агентством по международному развитию (USAID), финансируют усиление участия женщин и молодежи в Программе «Избирательные и политические процессы в Монголии» - «Strengthening Women and Youth Engagement in the Electoral and Political Processes in Mongolia» (SWYEEPPM) и продолжат оказывать поддержку стране как в период до, так и после выборов.





Миссия SWYEEPPM состоит из трех частей: привлечь широкую сеть организаций гражданского общества Монголии в предвыборный период, поддержать усилия правительства по продвижению управления, ориентированного на интересы избирателей, и создать политическую ответственность в период после выборов, особенно в отношении женщин и проблемы молодежи.





Хотя программа SWYEEPPM началась в этом году, IRI и TAF начали свое сотрудничество в июне 2019 года, когда организации собрали 1000 молодых людей на Саммит «Голоса молодежи», чтобы расширить их возможности и вдохновить гражданское участие. IRI и TAF выступили в качестве ключевых организаторов этого мероприятия и взяли на себя обязательство продолжать молодежную работу в стране.





Демографически Монголия является одной из самых молодых стран Индо-Тихоокеанского региона, и молодежь составляет значительную часть избирателей, имеющих право голоса. Тем не менее, уровень участия в выборах среди молодых монголов, по оценкам, составляет всего около 50 процентов, в то время как общий показатель явки избирателей на парламентских выборах 2016 года составил 74 процента, согласно официальным данным ГИК. Эта реальность оказывает непосредственное влияние на выборы и политические стратегии: кандидаты, политические партии и политики слишком часто упускают из виду монгольскую молодежь, которая разработала стратегии, учитывающие это неравенство в голосовании, и программа SWYEEPPM направлена на изменение этого цикла.





Через SWYEEPM ряд организаций гражданского общества будет осуществлять мероприятия по вовлечению гражданского общества, включая общенациональные кампании просвещения избирателей, инициативы по выбору избирателей, мероприятия по налаживанию связей с молодежью и женщинами по вопросам политики и усилия по технической поддержке для активистов и журналистов.







Коронавирус в Монголии

Карта распространения