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  22 июня 2020
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Житель Ташкента организовал две свадьбы и отправил сотни человек в карантин

CentralAsia (UZ) -  Житель Юнусабадского района Ташкента организовал и провел две свадьбы своих детей, несмотря на карантинные ограничения, связанные с эпидемией COVID-19.

В результате празднования, длившегося четыре дня, одна из невест и 12 человек из приглашенных гостей заразились коронавирусом. Кроме того, сотни человек, бывшие в контакте с заболевшими и имевшие отношение к свадьбам, сдали тесты на Covid-19 и были помещены на домашний и стационарный карантин, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Эпидемиологическое расследование по данному факту продолжается.

Ранее сообщалось о свадьбе в Сурхандарьинской области, после которой 250 гостей были отправлены на карантин.

Напомним, что с 8 мая в Узбекистане ввели разграничения на зоны в зависимости от распространения COVID-19. Регионы поделены на цветовые «зоны» – «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. Семейные торжества, в том числе свадьбы, можно проводить в регионах, вошедших в «зеленую зону». Однако в них могут принимать участие не более 30 человек.

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