В карантинном комплексе под Ташкентом повесился мужчина

- Узбекистан, происшествия
- 9:25, 22 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - В карантинном комплексе в Юкоричирчикском районе Ташкентской области найден повешенным мужчина, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Сообщается, что 42-летний уроженец Ферганской области был обнаружен повешенным внутри контейнера в 4 часа утра 20 июня.
Откуда и когда прибыл скончавшийся, не уточняется. Известно, что он сдал анализы на коронавирус, но не успел узнать результаты теста.
Прокуратура Юкоричирчикского района Ташкентской области проводит доследственную проверку.