В карантинном комплексе под Ташкентом повесился мужчина

CentralAsia (UZ) - В карантинном комплексе в Юкоричирчикском районе Ташкентской области найден повешенным мужчина, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сообщается, что 42-летний уроженец Ферганской области был обнаружен повешенным внутри контейнера в 4 часа утра 20 июня.

Откуда и когда прибыл скончавшийся, не уточняется. Известно, что он сдал анализы на коронавирус, но не успел узнать результаты теста.

Прокуратура Юкоричирчикского района Ташкентской области проводит доследственную проверку.