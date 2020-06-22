[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В карантинном комплексе под Ташкентом повесился мужчина

CentralAsia (UZ) -  В карантинном комплексе в Юкоричирчикском районе Ташкентской области найден повешенным мужчина, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сообщается, что 42-летний уроженец Ферганской области был обнаружен повешенным внутри контейнера в 4 часа утра 20 июня.

Откуда и когда прибыл скончавшийся, не уточняется. Известно, что он сдал анализы на коронавирус, но не успел узнать результаты теста.

Прокуратура Юкоричирчикского района Ташкентской области проводит доследственную проверку.

print
  • Демократия Монголии зависит от активного участия молодежи (видео)
  • В Казахстане за последние сутки зарегистрировано 507 новых случаев коронавируса
  • В России число зараженных коронавирусом превысило 580 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com