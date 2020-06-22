В Монголии за сутки выявлено 7 новых случаев. Всего 213

- Монголия, происшествия
- 9:42, 22 июня 2020
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CentralAsia (MNG) -
За последние сутки в Монголии зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом.
А перед этим, 21 июня было объявлено, что дальнобойщик - гражданин РФ, который прибыл из России через КПП Алтанбулаг и 80-летняя женщина, которая прилетела на чартерном рейсе из Франкфурта, получили положительный результат теста после того, как НИЦИЗ провел тестирование.
Сегодня. 22 июня, на брифинге оперштаба Минздрава страны, проинформировано, что за последние 24 часа еще 7 человека были были выявлены с диагнозом коронавируса, и еще семь человек были вылечены, в результате чего общее количество случаев COVID-19 в Монголии достигло 213. Из них 153 пациентов уже выздоровели.
Среди 7 новых заболевших— 4 граждан Монголии, вернувшиеся из Казахстана и 2 из Сеула и дальнобойщик-гражданин РФ, который приехал через КПП Алтанбулаг.
Коронавирус в Монголии
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