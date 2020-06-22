В Монголии за сутки выявлено 7 новых случаев. Всего 213

CentralAsia (MNG) -

А перед этим, 21 июня было объявлено, что дальнобойщик - гражданин РФ, который прибыл из России через КПП Алтанбулаг и 80-летняя женщина, которая прилетела на чартерном рейсе из Франкфурта, получили положительный результат теста после того, как НИЦИЗ провел тестирование.

А перед этим, 21 июня было объявлено, что дальнобойщик - гражданин РФ, который прибыл из России через КПП Алтанбулаг и 80-летняя женщина, которая прилетела на чартерном рейсе из Франкфурта, получили положительный результат теста после того, как НИЦИЗ провел тестирование.