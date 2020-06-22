Бывший глава МВД Узбекистана рассказал о пытках в СИЗО и об Андижанских событиях 2005 года

CentralAsia (UZ) - Советник министра внутренних дел Узбекистана, генерал-полковник Закир Алматов осудил пытки, примененные сотрудниками ОВД Андижана в отношении местного жителя, назвав это «предательством интересов милиции».

Алматов, возглавлявший МВД Узбекистана с 1991-го по 2005-й год, в интервью Kun.uz заявил о необходимости регулярного тестирования психического состояния сотрудников органов внутренних дел, которые, по его словам, работают день и ночь за небольшую зарплату в размере 2,5-3 миллионов сумов (245-295 долларов). Экс-министр почти не дает интервью прессе, это – его второе интервью о кровавых Андижанских событиях, ставших причиной его отставки с поста главы МВД.

Как пишет интернет-издание Kun.uz, интервью у 70-летнего генерал-полковника Закира Алматова, который возглавлял МВД Узбекистана на протяжении целых 15 лет, было решено взять в связи с трагическим инцидентом в Андижане, где в результате пыток сотрудников ОВД умер молодой мужчина.

На прошлой неделе сообщалось о том, что 11 июня в Андижанском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи от пыток милиции скончался 32-летний А.Абдукаримов, который 30 мая этого года в состоянии комы и со следами пыток на теле был доставлен в больницу из отдела уголовного розыска ОВД Андижана.

Комментируя этот трагический инцидент, Закир Алматов признал наличие в рядах узбекской милиции грубых сотрудников, которые «бывают несдержанными и думают исключительно о своей должности».

«Мне с сожалением приходится говорить об этом... Один парень стал жертвой действий сотрудников органов внутренних дел. Эти эгоисты, подорвавшие авторитет органов внутренних дел, нанесли урон репутации остальных сотрудников, которые работают день и ночь, не покладая рук. Они совершили предательство в отношении милиции», – сказал Алматов.

Комментируя тему Андижанских событий 2005 года, Закир Алматов признал, что во время тех кровавых событий действительно являлся начальником штаба и самостоятельно принимал все решения.

«Меня часто обвиняют в Андижанских событиях. Во время тех событий я действительно был начальником штаба и сам принимал все решения, но кто тогда ворвался в Андижан с оружием? Кто пересек границу с оружием в руках? Кто совершил вооруженное нападение на ППС министерства, кто напал на воинскую часть и взял оттуда оружие? Кто совершил нападение на СИЗО и выпустил оттуда 500 ярых преступников? Кто захватил здание администрации и поджег его? Кто взял в заложники около сотни сотрудников судебно-правовой системы и казнил некоторых из них? Что оставалось делать в данной ситуации правительству, сидеть сложа руки и наблюдать за происходящим?» – заявил в интервью Kun.uz экс-глава МВД Узбекистана Закир Алматов, которого международные и местные правозащитники считают ответственным за резню в Андижане 13 мая 2005 года.

Говоря о том, что во время тех кровавых событий погибло 187 человек, Закир Алматов поклялся, что озвучивает точные цифры: «Я говорю правду перед Аллахом, это точные цифры».

По официальным данным правительства Узбекистана,во время кровавых событий в Андижане погибло 187 человек, в том числе женщины и дети. Однако, по данным очевидцев тех событий, вечером 13 мая в Андижане были убиты более тысячи человек.

Спустя несколько месяцев после событий в Андижане – в декабре 2005 года Закир Алматов был отправлен в отставку с поста министра внутренних дел.

После событий в Андижане Европейский союз запретил въезд в ЕС 12 высокопоставленным узбекским чиновникам. Имя Закира Алматова значилось первым в санкционном списке. ​

Несмотря на это, в конце 2005 года Закиру Алматову было дано разрешение на прохождение хирургической операции в Германии. Тогда международные правозащитные организации подвергли критике это решение немецких властей.

По некоторой информации, после ухода с поста министра МВД Закир Алматов некоторое время находился под неофициальным домашним арестом в Ташкенте. После кончины первого президента Узбекистана Алматов стал появляться в кругу чиновников, приближенных к новому главе государства Шавкату Мирзиёеву.

В 2018 году Закир Алматов вернулся в МВД. На селекторном совещании 27 февраля министр МВД Пулат Бабаджанов объявил о назначении Алматова на новую должность «советника министра». В свою очередь, Закир Алматов поблагодарил президента Мирзиёева за его возвращение в МВД.