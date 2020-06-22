В Казахстане за последние сутки зарегистрировано 507 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за последние сутки зарегистрировано 507 случаев коронавируса. Об этом 22 июня сообщает республиканский штаб.
Общее число заразившихся достигло 17732 человека.
Число выявленных в разрезе по городам и областям:
г. Нур-Султан – 3348(+103)
г. Алматы – 3390(+32)
г. Шымкент – 1296(+19)
Акмолинская область – 328(+22)
Актюбинская область – 628(+18)
Алматинская область – 583(+10)
Атырауская область – 1440(+38)
Восточно-Казахстанская область – 429(+34)
Жамбылская область – 600(+9)
Западно-Казахстанская область – 1157(+32)
Карагандинская область – 1897(+58)
Костанайская область – 325(+33)
Кызылординская область – 555(+7)
Мангистауская область – 434(+15)
Павлодарская область – 500(+31)
Северо-Казахстанская область – 225(+27)
Туркестанская область – 597(+19)