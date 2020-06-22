В Казахстане за последние сутки зарегистрировано 507 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за последние сутки зарегистрировано 507 случаев коронавируса. Об этом 22 июня сообщает республиканский штаб.

Общее число заразившихся достигло 17732 человека.

Число выявленных в разрезе по городам и областям:

г. Нур-Султан – 3348(+103)

г. Алматы – 3390(+32)

г. Шымкент – 1296(+19)

Акмолинская область – 328(+22)

Актюбинская область – 628(+18)

Алматинская область – 583(+10)

Атырауская область – 1440(+38)

Восточно-Казахстанская область – 429(+34)

Жамбылская область – 600(+9)

Западно-Казахстанская область – 1157(+32)

Карагандинская область – 1897(+58)

Костанайская область – 325(+33)

Кызылординская область – 555(+7)

Мангистауская область – 434(+15)

Павлодарская область – 500(+31)

Северо-Казахстанская область – 225(+27)

Туркестанская область – 597(+19)

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