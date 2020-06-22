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  22 июня 2020
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У 5 рабочих винзавода под Ташкентом обнаружили коронавирус. Весь район перевели в «опасную» зону

CentralAsia (UZ) -  В Уртачирчикском район Ташкентской области с 20 июня введен «красный» уровень эпидемиологической опасности. Об этом сообщается в Телеграм-канале местной администрации.

Отмечается, что пятерым жителям района, работающим на винзаводе в Бектемирском районе Ташкента, был поставлен диагноз "коронавирус", и теперь их дома изолированы и находятся под строгим контролем. Те, кто вступали в контакт с ними, также находятся под медицинским наблюдением.

Закрыты на карантин 4 внутренние улицы в Уртачирчикском районе. На этих улицах приостановлено движение транспорта.

На обочинах дорог и в общественных местах установлены знаки «красной зоны». В районе проводятся дезинфекционные работы.

С 8 мая в Узбекистане ввели разграничения на зоны в зависимости от распространения COVID-19. Регионы поделены на цветовые «зоны» – «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободные от вируса.

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