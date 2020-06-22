В Казахстане за сутки выявили 964 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 21 июня 2020 года зарегистрированы 964 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
Число выявленных с бессимптомным течением коронавирусной инфекции в разбивке по городам и областям:
город Нур-Султан – 1086 (+63)
город Алматы – 1225 (+80)
город Шымкент – 972 (+86)
Акмолинская область - 261 (+42)
Актюбинская область – 307 (+19)
Алматинская область - 636 (+58)
Атырауская область – 1061 (+137)
Восточно-Казахстанская область – 306 (+20)
Жамбылская область - 288 (+56)
Западно-Казахстанская область – 661 (+85)
Карагандинская область – 1442 (+140)
Костанайская область - 181 (+23)
Кызылординская область – 248 (+17)
Мангистауская область – 295 (+35)
Павлодарская область - 122 (+12)
Северо-Казахстанская область – 271 (+65)
Туркестанская область - 447 (+26)
Итого в Казахстане бессимптомных пациентов с коронавирусной инфекцией - 9809.