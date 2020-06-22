Туристам, заразившимся коронавирусом в Узбекистане, выплатят по $3000

CentralAsia (UZ) - Иностранные туристы получат компенсацию в размере 3 тысяч долларов США в случае заражения COVID-19 в Узбекистане. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Документом внедряется система санитарно-эпидемиологической безопасности «Uzbekistan. Safe travel guaranteed» («Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано»), которая призвана стать своеобразной «подушкой безопасности» для иностранных туристов.

В рамках этой системы создается Фонд безопасного туризма. Источником его финансирования станут 20 млрд сумов (около 2 млн долларов) из Антикризисного фонда, а также взносы за сертификацию.

Председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения Равшан Изамов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» заявил, что местные и иностранные туристы должны быть уверены в том, что они находятся в безопасности.

«Туроператоры, отели и все, кто связан с индустрией туризма, будут получать специальный сертификат при выполнении ряда необходимых требований. Наличие данного сертификата позволит им работать с туристами», – отметил Изамов.

Подобная практика по выплате компенсаций туристам широко применяется во многих странах мира.

Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса на 22 июня достигло 6315. Всего в стране от COVID-19 умерли 19 человек.