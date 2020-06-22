Глава Туркменистана Г.Бердымухамедов отправил письмо поддержки первому президенту Казахстана Н.Назарбаеву, который заразился коронавирусом

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил письменное послание Первому президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву, в котором подчеркнул, что с глубоким сожалением воспринял весть о его заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

«Глубоко убеждён, что благодаря Вашей жизненной энергии и силе воли Вы в скором времени, несомненно, победите эту болезнь. В этот трудный период жизни хочу выразить готовность всемерно поддержать Вас и предоставить содействие в случае необходимости», – подчеркнул глава государства, пожелав Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и долгих лет жизни, говорится в официальной публикации.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ушедший в отставку в прошлом году после почти 30 лет правления, но сохраняющий влияние, заразился коронавирусом на прошлой неделе.

Как сообщалось ранее, 79-летний Назарбаев, согласно сообщению его канцелярии, «находится на самоизоляции», «повода для беспокойства нет». Канцелярия Назарбаева сообщила, что он продолжает работать дистанционно.

В Казахстане в последние дни несколько членов правительства и чиновников объявили о переходе на самоизоляцию после того, как диагноз COVID-19 был поставлен министру здравоохранения Елжану Биртанову. Коронавирус выявлен также у спикера мажилиса парламента Нурлана Нигматулина, встречу с которым Назарбаев провел 19 мая, согласно информации сайта бывшего президента.

В Туркменистане по утверждениям руководства страны коронавируса нет.