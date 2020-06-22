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  22 июня 2020
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В Казахстане за сутки выздоровели 178 человек с коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  К вечеру 21 июня стало известно о том, что 178 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Это пациенты в Нур-Султане - 42, Шымкенте - 2, Западно-Казахстанской области - 32, Мангистауской области - 15, Жамбылской области - 24, Кызылординской области - 5, Карагандинской области - 17, Атыраускойй области - 7, Северо-Казахстанской области - 1, Туркестанской области - 3, Алматинской области - 11, Актюбинской области - 19.

Итого выздоровевших в Казахстане - 10897. В Нур-Султане – 2291, Алматы – 2177, Шымкенте – 566, Акмолинской области – 171, Актюбинской области – 333, Алматинской области – 476, Атырауской области – 1095, Восточно-Казахстанской области – 155, Жамбылской области – 389, Западно-Казахстанской области – 800, Карагандинской области – 864, Костанайской области – 192, Кызылординской области – 489, Мангистауской области – 308, Павлодарской области – 230, Северо-Казахстанской области – 58, Туркестанской области – 303.

Коронавирус в Казахстане
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