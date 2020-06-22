В Алматы скончались двое мужчин с коронавирусной инфекцией. Всего по республике 120 летальных случаев

CentralAsia (KZ) - Зарегистрированы два случая летального исхода от КВИ в городе Алматы. Об этом передает Республиканский штаб на сайте coronavirus2020.kz

Это мужчины, 1960 и 1957 годов рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 120 летальных случаев. г. Нур-Султан – 32 г. Алматы – 20 г. Шымкент – 13 Акмолинская область – 8 Актюбинская область – 1 Атырауская область – 3 Восточно-Казахстанская область – 1 Жамбылская область – 1 Западно-Казахстанская область – 6 Карагандинская область – 10 Костанайская область – 2 Мангистауская область – 2 Павлодарская область – 13 Туркестанская область – 8

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