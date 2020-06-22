[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы скончались двое мужчин с коронавирусной инфекцией. Всего по республике 120 летальных случаев

CentralAsia (KZ) -  Зарегистрированы два случая летального исхода от КВИ в городе Алматы. Об этом передает Республиканский штаб на сайте coronavirus2020.kz

Это мужчины, 1960 и 1957 годов рождения. Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 120 летальных случаев. г. Нур-Султан – 32 г. Алматы – 20 г. Шымкент – 13 Акмолинская область – 8 Актюбинская область – 1 Атырауская область – 3 Восточно-Казахстанская область – 1 Жамбылская область – 1 Западно-Казахстанская область – 6 Карагандинская область – 10 Костанайская область – 2 Мангистауская область – 2 Павлодарская область – 13 Туркестанская область – 8

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 6216
  • В Таджикистане число зараженных коронавирусом увеличилось еще на 58 человек
  • В Алматы скончались двое мужчин с коронавирусной инфекцией. Всего по республике 120 летальных случаев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com